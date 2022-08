Še tri ameriške zvezne države zaostrile omejitve glede splava

Washington, 26. avgusta - V konservativnih ameriških zveznih državah Teksas, Idaho in Tennessee je v četrtek začela veljati zakonodaja, ki zaostruje omejitve glede splava. V Tennesseeju in Idahu je tako umetna prekinitev nosečnosti prepovedana od spočetja dalje, v Teksasu pa so zvišali kazni za tiste, ki omogočajo splav, poročajo tuje tiskovne agencije.