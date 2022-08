Društvo slovenskih pisateljev poziva k ponovnemu odprtju Ruskega kulturnega centra

Ljubljana, 26. avgusta - Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je vlado znova pozvalo k ponovnemu odprtju Ruskega kulturnega centra v Ljubljani. Kot so zapisali, je ruska agresija na Ukrajino prizadela Evropo in tudi Rusijo. Dodali so, da sta umetnost in kultura skupni vsem - Evropi, Ukrajini in Rusiji.