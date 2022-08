Skupina Petrol zaradi regulacije cen v polletju z izgubo

Ljubljana, 26. avgusta - Skupina Petrol je v prvem polletju ob povečani količinski prodaji goriv in derivatov ter splošni rasti cen energentov ustvarila 4,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 126 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in tudi krepko nad načrtovanimi za to obdobje. Kljub temu pa je zaradi regulacije cen goriv beležila 1,3 milijona evrov izgube.