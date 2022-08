Vaduz spisal poglavje nogometne zgodovine

Ljubljana, 26. avgusta - Nogometaši Vaduza, ki so julija v kvalifikacijah za konferenčno ligo izločili slovenskega predstavnika Koper, so spisali novo poglavje evropske nogometne zgodovine. S četrtkovo zmago na Dunaju proti Rapidu so postali prva ekipa iz Lihtenštajna, ki se je prebila v skupinski del katerega od evropskih tekmovanj.