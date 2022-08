New York, 25. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. K rasti tečajev so danes pripomogli spodbudni gospodarski podatki, kljub poročanju analitikov, da se bodo obrestne mere še naprej zviševale zaradi boja proti inflaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.