Voznik tovornega vozila padel pod kolo vozila

Rogaška Slatina, 25. avgusta - Voznik tovornega vozila je v Rogatcu danes zgodaj popoldan skušal ustaviti tovorno vozilo na brežini, ob čemer je padel pod kolo vozila. Reševalci so poškodovanca oskrbeli in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, so zapisali v sporočilu Uprave RS za zaščito in reševanje.