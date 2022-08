Papič in Lobnik tudi o negativnem učinku zaprtja šol na mlade iz ranljivih družbenih skupin

Ljubljana, 25. avgusta - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport Igorju Papiču danes predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo za preteklo leto. Po Lobnikovih ugotovitvah je imelo dolgotrajno zaprtje šol v letu 2021 negativen vpliv na otroke in mladostnike iz ranljivih družbenih skupin.