Do konca leta predvidene še tri državne proslave

Ljubljana, 25. avgusta - Vlada je na današnji seji potrdila koledar preostalih državnih proslav in prireditev v letu 2022. Do konca leta so predvidene še tri državne proslave, in sicer obeležitev 75. obletnice vrnitve Primorske k matični domovini, državna proslava ob dnevu reformacije in državna proslava od dnevu samostojnosti in enotnosti.