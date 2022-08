Vlada imenovala Tjašo Vidic za novo državno sekretarko na ministrstvu za zdravje

Ljubljana, 25. avgusta - Vlada je imenovala Tjašo Vidic za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje. Ukinila je urad za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme in ustanovila direktorat za kakovost na ministrstvu za javno upravo. Na ministrstvu za javno upravo pa je imenovala tudi novega generalnega sekretarja, so sporočili po seji vlade.