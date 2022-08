Ministrstvo za pravosodje za ničelno stopnjo tolerance do spolnega nasilja

Ljubljana, 25. avgusta - Ministrstvo za pravosodje se zavzema za ničelno stopnjo tolerance do spolnega nasilja, žrtve pa je družba dolžna zaščititi in jim pomagati, je v današnjem odzivu na primere domnevnih spolnih napadov navedla ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in žrtve spolnega nasilja spodbudila, da vsakršen napad prijavijo pristojnim organom.