V Kopru najboljši športni plezalci in plezalke na čelu z Janjo Garnbret

Koper, 25. avgusta - V Kopru je vse pripravljeno za svetovno in domačo premiero tekmovanja svetovnega pokala v športnem plezanju na novi zunanji plezalni steni v okviru športnega kompleksa Bonifika. Na tekmi, ki bo 2. in 3. septembra, se bodo predstavili vsi najboljši športni plezalci in plezalke na čelu z novo trikratno evropsko prvakinjo iz Münchna Janjo Garnbret.