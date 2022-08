Vreme: Delno se bo zjasnilo

Ljubljana, 25. avgusta - Zvečer in ponoči se bo delno zjasnilo, jutri zjutraj bo nekaj več oblačnosti predvsem na jugovzhodu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo posamezne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Šibka burja na Primorskem bo popoldne večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo, Balkanom ter nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi priteka nad naše kraje topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu bo povečini sončno, v Kvarnerju bo še pihala šibka burja. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.