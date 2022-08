Motorist skozi naselje kar s 111 kilometri na uro

Celje, 25. avgusta - Celjski prometni policisti so v sredo med izvajanjem meritev hitrosti v naselju Ivenca, na odseku regionalne ceste Vojnik - Frankolovo, ustavili motorista, ki je kljub omejitvi hitrosti 50 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 111 kilometrov na uro. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.