Italijan prvi na svetu sočasno okužen z virusom opičjih koz, hivom ter novim koronavirusom

London, 25. avgusta - Šestintridesetletni Italijan je prva znana oseba na svetu, pri kateri so ugotovili sočasno okužbo z virusom opičjih koz, hivom ter novim koronavirusom, so zapisali znanstveniki italijanske univerze v Catanii v študiji, ki jo je objavila britanska strokovna medicinska revija Journal of Infection.