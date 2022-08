Chus Pato v Odprtem pismu Evropi o dveh Evropah

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ptuj, 25. avgusta - Letošnje Odprto pismo Evropi, ki ga zadnjih nekaj let prebirajo ob slavnostnem odprtju festivala Dnevi poezije in vina na Ptuju, je napisala galicijska pesnica in aktivistka Chus Pato. V njem med drugim govori o dveh Evropah.