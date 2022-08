ZSSS: Vlada naj v interventnem programu ne zmanjša pravic delavcev iz zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 25. avgusta - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na vlado in ministrstvo za zdravje naslovili poziv glede načrtovanega interventnega programa, s katerim bo lahko vlada sama določila programe storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZSSS vlado poziva, naj ob tem ne zmanjša nabora in obsega pravic delavcev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.