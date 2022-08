Na Bovškem iz prometa izločili hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov

Bovec, 25. avgusta - Policija je danes okoli poldneva na območju naselja Soča na Bovškem ustavila 51-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo ni bilo registrirano, nameščene registrske tablice pa pripadajo drugemu vozilu, zato so ga zasegli, so sporočili z novogoriške policijske uprave.