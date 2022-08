Istra po številu nočitev že dosegla rekordno leto 2019

Pulj, 25. avgusta - V Istri so od začetka leta do 23. avgusta zabeležili 3,65 milijona prihodov in 22,65 milijona nočitev, kar je okoli 300.000 nočitev oz. 1,5 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2019, so pokazali podatki informacijskega sistema eVisitor. Slabši obisk so v primerjavi z letom 2019 zabeležili hoteli, boljšega pa zasebne namestitve.