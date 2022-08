Na Hrvaškem izšel komunikacijski priročnik za policiste

Split, 25. avgusta - Splitsko-dalmatinska županija je izdala prvi komunikacijski priročnik za policiste na Hrvaškem. Avtor priročnika in načelnik trogirske policijske postaje Marko Doljanin policistom v njem svetuje, kako naj ravnajo ob prvem stiku in v pogovoru z državljani, ter piše, kako se pri tem morajo vesti in česa ne smejo početi.