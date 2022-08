Sindikat delavcev trgovine zahteva višje plače, pripravljeni tudi na stavko

Ljubljana, 25. avgusta - Delavci v trgovini so ob trenutni gospodarski situaciji in pogojih dela vse bolj nezadovoljni, inflacija pa jih postavlja na rob preživetja, opozarja Sindikat delavcev trgovine Slovenije. Zato je sprožil peticijo Dovolj je, ki se med drugim zavzema za višje plače in ureditev delovnega časa. Če odziva ne bo, so pripravljeni tudi stavkati.