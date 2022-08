Štromajer: Ključna je tekma z Izraelom

Ljubljana, 26. avgusta - Slovenski vaterpolisti so maja nepričakovano dobili vabilo, da sodelujejo na 35. evropskem prvenstvu, ki se bo prihodnji teden začelo v Splitu. Reprezentanca ni igrala kar dolgih osem let, v kratkem času pa so ambicije narasle in pred odhodom v Dalmacijo selektor Krištof Štromajer kot cilj izpostavlja uvrstitev v osmino finala.