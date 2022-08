V Nemčiji letos nekaj več pridelka, a je zaradi suše slabše kakovosti

Berlin, 28. avgusta - Nemški kmetje so letos doslej na splošno zabeležili nekaj več pridelka. Skupaj so po prvih ocenah poželi okoli 43 milijonov ton žita, kar je dva odstotka več kot lani, a pod povprečjem zadnjih let. Pridelek je sicer zaradi suše slabše kakovosti. V tej luči jih skrbi tudi pričakovana žetev koruze, je ta teden v Berlinu sporočila Nemška zveza kmetov.