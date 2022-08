V streljanju v Washingtonu umrli dve osebi

Washington, 25. avgusta - V streljanju na severozahodu ameriške prestolnice Washington sta bili v sredo ubiti dve osebi, še tri pa so bile ranjene, je sporočila tamkajšnja policija in dodala, da se je incident zgodil na območju, ki je znano kot "tržnica z drogami na prostem", poročajo ameriški mediji in tuje tiskovne agencije.