Cene nafte najvišje v zadnjih treh tednih

Singapur, 25. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale in dosegle tritedenske vrhove. Navzgor jih je potisnila zaskrbljenost zaradi prekinitev ruskega izvoza črnega zlata, potencialnega zmanjšanja proizvodnje v razširjeni skupini držav proizvajalk nafte Opec+ in delnega zaprtja ene od ameriških rafinerij.