Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice so s tem prekinile tridnevni padec, saj so borzni posredniki iskali možnosti za nakup delnic. Uradniki Ameriške centralne banke so ob tem poudarjali, da se bo referenčna obrestna mera za posojila še naprej zviševala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.