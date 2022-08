Delo o cenah plina in elektrike (25. 8.)

Ljubljana, 24. avgusta - Borut Tavčar v komentarju Razbiti učinkovitost piše, da vladne uredbe za nižanje cen plina in elektrike ne naslavljajo vrtcev in šol. Po novem se namreč podjetjem in občinam izplača, da naročila plina in elektrike razbijejo na posamezne enote. Ob tem se vrstijo opozorila tudi iz gospodarstva, da bodo prisiljeni odpuščati, če ne bodo prejeli pomoči.