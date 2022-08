Azarenka zaradi pritožb Ukrajincev ne bo sodelovala na dobrodelnem turnirju

New York, 24. avgusta - Nekdanja prva teniška igralka sveta, Belorusinja Viktorija Azarenka, ne bo igrala na dobrodelnem ekshibicijskem turnirju za pomoč Ukrajini ob odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Organizatorji so jo odstranili s seznama nastopajočih zaradi pritožb ukrajinskih igralcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.