Tudi Švica bo zmanjšala porabo plina

Bern, 24. avgusta - Švica bo sledila smernicam EU ter industrijo in gospodinjstva pozvala, da v zimskih mesecih porabo plina zmanjšajo za 15 odstotkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Znižanje porabe temelji na povprečju zadnjih petih let, v veljavi pa bo od začetka oktobra do konca marca. EU se je za enak ukrep odločila v začetku avgusta.