Finance o subvencioniranih vozovnicah javnega potniškega prometa v Nemčiji (25. 8.)

Ljubljana, 24. avgusta - Blaž Ažbe v komentarju Za devet evrov od Berlina do Münchna: Nemci so dobili kruh, Slovenci pa potico piše o ukrepu poenotenja cen vozovnic za vlake, tramvaje in avtobuse v Nemčiji, ki naslavlja tako draginjo kot zeleni prehod. Čeprav so vozovnice subvencionirane tudi v Sloveniji, pri nas isti ukrep zaradi neustrezne infrastrukture ne bi deloval.