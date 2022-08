Minister Arčon na srečanju s predstavniki kmetijskih organizacij iz zamejstva

Gornja Radgona, 24. avgusta - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je v okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra srečal s predstavniki slovenskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Izpostavil je pomen tovrstnega povezovanja in izrazil željo po podobni koordinacij na gospodarskem področju.