V Novi Gorici prihodnji teden znova festival obrti in podjetništva

Nova Gorica, 24. avgusta - Novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica 1. septembra vnovič pripravlja festival obrti in podjetništva. Cilj festivala, na katerem se bo letos predstavilo okoli 80 lokalnih obrtnikov in podjetnikov, je promocija lokalnega gospodarstva, predstavitev obrtniških in podjetniških dejavnosti ter promocija deficitarnih poklicev.