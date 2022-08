Ukrajini ob dnevu neodvisnosti čestitke in podpora tudi iz Slovenije

Ljubljana, 24. avgusta - Premier Robert Golob je danes čestital Ukrajini za dan neodvisnosti. V čestitki je poudaril, da ji Slovenija v tej neizzvani vojni stoji ob strani in da je njena predana partnerica na poti okrevanja, je vlada sporočila na Twitterju. Ukrajini so čestitali in izrazili podporo Slovenije tudi na zunanjem ministrstvu.