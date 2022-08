Ljubljana, 24. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas, zaradi prometne nesreče med priključkoma Brnik in Kranj vzhod proti Karavankam, Avstriji. Nastal je daljši zastoj vse do priključka Brod, zamuda je eno uro. Zastoji so na vseh cestah iz Ljubljane proti Medvodam, Kranju in Brniku.