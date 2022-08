Ljubljanska borza: SBI TOP tik pod izhodiščem

Ljubljana, 24. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju izgubil 0,02 odstotka in se ustavil pri 1156,55 točke. Največji padec so beležile delnice Luke Koper, Save Re in Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji so opravili za 548.545 evrov poslov, k čemur so največ prispevale delnice Krke.