Rusija se sooča s težkimi razmerami zaradi gozdnih požarov

Moskva, 24. avgusta - Zahodna Rusija se sooča s težkimi razmerami, dim gozdnih požarov pa je dosegel tudi Moskvo, je danes na sestanku z regionalnimi uradniki opozoril ruski predsednik Vladimir Putin in dejal, da težave povzročajo "nenormalne vremenske razmere". V boj s požari so poslali že več kot 9500 gasilcev, osem letal in sedem helikopterjev.