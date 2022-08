Na Kitajskem ogrožena jesenska žetev

Peking, 24. avgusta - Jesensko žetev na Kitajskem, kjer so zabeležili najbolj vroče poletje v zgodovini, močno ogrožajo visoke temperature in suša, opozarjajo kitajske oblasti in pozivajo k ukrepom za zaščito pridelka. Če bi prišlo do večjega upada pridelka, bi to dodatno negativno vplivalo na svetovno dobavno prehransko verigo.