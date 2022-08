Policija išče voznika skuterja, ki je v Ljubljani trčil v kolesarko in zbežal

Kot so pojasnili, se je nesreča zgodila med Prušnikovo ulico in Ulico Jožeta Jame. Voznik črnega skuterja se je pripeljal po kolesarski stezi v nasprotno stran in trčil v kolesarko, ki je vozila v pravilno smer. Po trčenju pa se je voznik skuterja brez ustavljanja odpeljal na Pečnikovo ulico in nato v neznano smer.

Policisti zaradi razjasnitve okoliščin iščejo okoli 20 let starega voznika črnega skuterja in naprošajo voznika in vse, ki bi lahko podali informacije o vozniku, da pokličejo na 113 ali se zglasijo na Postajo prometne policije Ljubljana.