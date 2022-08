Bogata sezona Kulturnega doma Nova Gorica za vse generacije

Nova Gorica, 24. avgusta - Kulturni dom Nova Gorica bo novo sezono začel s številnimi uveljavljenimi in novimi projekti. Med njimi je festival Zvoki miru, ki prinaša dva glasbena dogodka in dva pohoda že v začetku septembra. Vse več je tudi čezmejnih projektov, pri katerih sodelujejo s slovenskimi in italijanskimi partnerji iz sosednje Gorice in Furlanije - Julijske krajine.