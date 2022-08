Mariborski turizem se vrača v predkoronske okvire

Maribor, 24. avgusta - Mariborski turizem je julija zabeležil 32.600 turističnih prihodov in 54.000 prenočitev, kar pomeni 61-odstotno rast števila prihodov in 57-odstotno rast števila nočitev, so danes sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Obisk in ustvarjene nočitve so primerljivi s številkami v letu 2019.