Đokovićeva odpoved, slovo Serene Williams, Slovenci zadržani na OP ZDA

pripravil Aljoša Žvirc

New York, 26. avgusta - V ponedeljek se bo začel zadnji teniški grand slam sezone v New Yorku. Glavna tema pogovorov pred odprtim prvenstvom ZDA sta vnovična odsotnost srbskega zvezdnika Novaka Đokovića ter tekmovalno slovo ene največjih igralk v zgodovini, domačinke Serene Williams. Slovenski igralci in igralke v New York prihajajo s slabšo popotnico.