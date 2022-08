Spirit letos sofinancira dejavnosti 15 poslovnih klubov v tujini

Ljubljana, 24. avgusta - Javna agencija Spirit Slovenija letos sofinancira delovanje 15 slovenskih poslovnih klubov po svetu. Ti klubi s svojim znanjem in izkušnjami pomagajo slovenskim podjetjem pri širitvi na tuje trge in pri privabljanju tujih investitorjev v Slovenijo ter predstavljajo pomembno oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini, so prepričani na agenciji.