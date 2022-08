Spletne delavnice za prijavo na razpis za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice

Ljubljana, 24. avgusta - Bližajo se roki za oddajo vlog za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice. Pred tem javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad za bodoče dijake in študente pripravlja brezplačne spletne delavnice za prijavo na razpis obeh štipendij, ki bodo potekale konec avgusta in v začetku septembra, so sporočili iz sklada.