Pogrešan 44-letni Marjan Lipičnik iz Hrastnika.

Hrastnik, 24. avgusta - Policisti Policijske postaje Hrastnik so bili v torek obveščeni, da svojci pogrešajo 44-letnega Marjana Lipičnika iz Hrastnika. Visok je okoli 185 centimetrov, srednje postave, ima temnejše krajše lase in večji tatu na desni roki. Oblečen je bil v sive kratke hlače in svetlo sivo kratko majico, obut v sive športne copate, so sporočili policisti.