Nemčija in Kanada sklenili dogovor o proizvodnji in dobavi zelenega vodika

Ottawa, 24. avgusta - Nemški kancler Olaf Scholz in kanadski premier Justin Trudeau sta v torek na Novi Fundlandiji podpisala dogovor o zelenem vodiku. Nemčija in Kanada želita dati zagon gospodarstvu, ki bi temeljilo na zelenem vodiku, in do leta 2030 vzpostaviti čezatlantsko dobavno verigo za vodik, poročajo tuje tiskovne agencije.