Vlada zaradi ogrožene stabilnosti zdravstvenega sistema v spremembe programa storitev obveznega zavarovanja

Ljubljana, 24. avgusta - Vlada je po seznanitvi s poslovanjem zdravstvenih zavodom, stanjem čakalnih dob, dostopnostjo do primarne ravni zdravstvene dejavnosti in zdravstvenim stanjem prebivalstva ugotovila "obstoj resnih motenj, ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega sistema". To bo podlaga, da vlada določi vsebino programa storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.