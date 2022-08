Policista v Atlanti ne bosta obtožena umora temnopoltega moškega leta 2020

Washington, 24. avgusta - Policista ne bosta obtožena zaradi streljanja na temnopoltega Raysharda Brooksa, ki je bil ubit leta 2020, je v torek dejal izvršni direktor Sveta tožilcev zvezne države Georgie Pete Skandalakis. V drugem odmevnem primeru pa je nekdanja detektivka priznala, da je posredovala lažne informacije, ki so privedle do racije in smrti Breonne Taylor.