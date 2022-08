V Kranju se začenja mednarodni festival sodobne fotografije

Kranj, 24. avgusta - S slovesnim odprtjem se drevi ob 19. uri v Layerjevi hiši v Kranju začenja drugi mednarodni festival sodobne fotografije Kranj Foto Fest. Kot napovedujejo organizatorji, bo Kranj do 25. septembra odprta galerija sodobne fotografije in osrednji prostor za povezovanje lokalne skupnosti ter domačih in mednarodnih fotografov z vseh koncev sveta.