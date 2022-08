Rusija in Ukrajina v ZN znova z medsebojnimi obtožbami glede nuklearke v Zaporožju

New York, 24. avgusta - Rusija je v torek sklicala zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov, da bi preučili nevarnosti, ki jih obstreljevanja in vojaška prisotnost predstavljata za ukrajinsko jedrsko elektrarno v Zaporožju. Na zasedanju sta si Rusija in Ukrajina izmenjali obtožbe o tem, kdo ogroža elektrarno, ZN pa so pozvali, naj se objekt izolira od vojne.