Newyorške borze končale v rdečem

New York, 23. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Poskus okrevanja ameriških delniških trgov po nedavnem padcu je bil torej neuspešen. Šibki domači gospodarski podatki so na začetku trgovanja le za kratek čas ublažili strahove pred nadaljnjim zvišanjem obrestnih mer, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.