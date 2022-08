Primorske novice o možnosti izgradnje vodnega zajetja na robu Trnovske planote (24. 8.)

Koper, 23. avgusta - Nace Novak v komentarju V iskanju rešitev proti suši piše, da so razsežnosti letošnje suše katastrofalne in odpirajo tehtna vprašanja o tem, kako zagotoviti zadostno količino vode. Tovrstnih vprašanj in potencialni rešitev je še kar nekaj. Eno od njih ponujajo trije goriški inženirji, in sicer izgradnjo vodnega zajetja na robu Trnovske planote.